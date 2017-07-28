Bilirkişi raporu: Polis, Gezi’de hedef gözeterek biber gazı sıktı

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Gezi Parkı eylemlerinde gaz fişeğiyle Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) görevli Dr. Burak Ünveren’in gözünü çıkaran polisin hedef alarak ateş ettiği bilirkişi raporuyla kesinleşti.

Ünveren, 1 Haziran 2013’te Beşiktaş’taki gösterilere saldıran polisin sıktığı gaz fişeği sonucu sol gözünü kaybetmişti.

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Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre olayla ilgili sorutşurmada 10 polisin ifadesi alınırken, gaz bombası tüfeğini kullandığını kabul eden bazı polisler, hedef gözetmediklerini ileri sürmüştü. Olayla ilgili görüntüler ise bilirkişiye gönderilmişti.

Bilirkişi Oğuzhan Kötek tarafından hazırlanan raporda, Ünveren’in yaralanmasına yol açan gaz kapsülünü atan polisin net olarak saptanamadığı belirtilirken, “Emniyet görevlilerinin gaz bombası tüfeğini yere paralel halde tuttuğu, kalabalığa hedef alarak ateş ettiği görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.

14 Haziran tarihli raporda, Ünveren’in yaralandığı anın da yer almadığı kaydedildi.