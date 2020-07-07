Bilirkişi raporu: Ozan Güven’in evinde olay gününe ait kamera kaydı yok

Bilirkişi raporu, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği öne sürülen oyuncu Ozan Güven’in evindeki kamera görüntülerine ulaşılamadığını ortaya koydu.

Bulutsuz, Güven’in 13 Haziran’da İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Levent’te bulunan evinde kendisini darp ettiğini belirterek İstanbul başsavcılığına başvurmuştu. Güven ise suçlamayı reddetmiş, Bulutsuz’un kendisine saldırdığını söylemişti.

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Sözcü’den Hayati Arıgan’ın haberine göre soruşturmayı yürüten savcılığın atadığı bilirkişi, Güven’in evindeki güvenlik kameralarını inceledi.

İnceleme sonrası rapor hazırlayan bilirkişi, kameraların 7/24 esasına göre çalıştığını, 500 GB kapasiteli harddiskte olay gününe ait görüntülerin silinmiş olduğunu ifade etti.

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Bu nedenle içerisinde takılı olan harddiskin yorgun disk olarak nitelendirilebileceği, ayrıca DVR cihazın içerisinde HDD doluluğa ulaştığında eski kayıtlardan silmeye başlayarak yeni kayıtların üzerine yazdığı değerlendirildiğinde, 12 ve 13 Haziran tarihlerinden DVR cihazının teslim alındığı 19 Haziran’a kadar üzerinden yaklaşık DVR cihazının üçer günlük sürede iki döngü yaptığı, yani ilgili günlere ait verilerin silinerek üzerine iki kez daha veri yazıldığı da göz önüne alındığında soruşturma konusu güvenlik kamerası kayıtlarına bu DVR cihazı üzerinden ulaşılamamıştır.”