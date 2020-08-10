Bilirkişi: Okul için bağışlanan arazi Medipol’e otopark yapılmış

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bir vatandaşın okul yapılması şartıyla bağışladığı arazinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi’nin otoparkı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Medipol.edu.tr

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre Medipol Üniversitesi’ne ait Çamlıca’daki hastanenin otopark olarak kullandığı arazi davalık oldu.

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Üsküdar Bulgurlu Mahallesi 79 ada ve 32 parsel numaralı arsanın, babası tarafından okul yapılması için bağışlandığını ve arsanın şu anda Medipol Üniversitesi Hastanesi’nin otopark olarak kullanıldığını belirten Ş.E., Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Hazinesi adına İstanbul Muhakemat Müdürlüğü’ne dava açtı.

İstanbul Anadolu 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davada, arsayla ilgili durum tespiti için bilirkişi raporu istendi.

Hazırlanan raporda, arsanın sahibi tarafından 1994’te ortaokul alanı olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesi’ne bağışlanan arsanın amacına uygun kullanılmadığı vurgulandı.

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Bir inşaat mühendisi ve bir hukukçu tarafından arazide keşif yapılarak oluşturulan rapora göre, milli eğitim müdürlüğü arsanın okul bahçesi olarak kullanıldığı, üzerine derslik inşa edileceğini açıkladı.

Bilirkişi, arsanın Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanıldığı için söz konusu açıklamanın gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti.

Raporun sonuç kısmında şu ifadelere yer verildi: “Keşif tarihinde arsanın fillen otopark olarak kullanıldığı, bu nedenle davacının geri alma hakkını kullanabileceği sonuç ve kanaatine varılmıştır.”