Bilinmeyene

Çin’in Jinan kentinde yoğun sis altında ilerleyen bisikletçi. (Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
Çin’in Jinan kentinde yoğun sis altında ilerleyen bisikletçi. (Reuters)
‘ByLock’ kullanmamasına rağmen kayıtlarda kullanmış gibi gözüken Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı Emre İper hakkında tahliye kararı verildi.
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
Mal varlığı ve şirketlerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde el konulan Cem Uzan’ın İsviçre’deki hesaplarından 80 milyon lira Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) hesaplarına geçti.
‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle ‘FETÖ üyeliği’nden altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan AKP’li eski vekil Şükrü Önder, Kandıra Cezaevi’nden tahliye edildi.
Gezici araştırma şirketinin yaptığı kamuoyu araştırmasına göre Türkiye’nin en çok güven duyduğu isimler gazeteci Uğur Dündar, bir başka gazeteci Hande Fırat, genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ ve komedyen Cem Yılmaz oldu.