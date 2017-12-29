Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bilinmeyene

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Çin’in Jinan kentinde yoğun sis altında ilerleyen bisikletçi. (Reuters)

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