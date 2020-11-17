Bilinen tek beyaz zürafaya takip cihazı takıldı: Amaç avcılardan korumak

Kenya’daki, dünyanın bilinen tek beyaz zürafasına GPS takip cihazı takıldı. Amaç, attığı her adımdan haberdar olup onu başta avcılar olmak üzere tehlikelerden korumak.

Fotoğraf: Hirola koruma alanı

Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Garissa bölgesindeki ‘Ishaqbini Hirola’ adlı koruma alanında yaşayan erkek beyaz zürafanın boynuzlarından birine 8 Kasım’da takip cihazı takıldığı, güvenlik görevlilerinin bu sayede onu koruyabileceği belirtildi.

Reklam

Mart ayına kadar bilinen üç beyaz zürafa vardı. Ancak Garissa’daki bir köyde yaşayan dişi zürafa ve yavrusu, avcılar tarafından öldürüldü.

Bunun üzerine koruma alanının yönetimi, Kenya Doğal Yaşamı Koruma Dairesi’nden zürafaya cihaz takılmasını istedi.

Özel bir genetik varyasyona sahip beyaz zürafalarda renk pigmentleri oluşmuyor.