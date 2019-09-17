Bilinçsiz sulama göleti kurutmuştu: Balıklar için 170 ton su bırakıldı

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, bilinçsiz sulama ve yağışsız geçen mevsim nedeniyle kuruma noktasına gelen Oruçlu Göleti’ne binlerce balık ölümünün ardından valilik tarafından 170 ton su bırakıldı.

Fotoğraflar: DHA

DHA’nın haberine göre mısır, ayçiçeği, yonca gibi 2 bin dönüm ekili araziyi sulamak için kullanılan ve yağış almayan gölet bilinçsiz tarım sulaması ve kurak geçen mevsim nedeniyle kuruyunca dört gün önce balıklar ölmeye başladı.

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Valilik kuruyan gölette oksijensiz kalıp yaşam mücadelesi veren balıkları kurtarmak için 15’er tonluk tankerlerle yakın derelerden iki gündür gölete su taşıyarak balıkları yaşatmaya çalışıyor.