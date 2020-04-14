‘Bilinçli’ hırsızlar çaldıkları aracı su ve sabunla dezenfekte ederken yakalandı

Bursa’da altı kişi çaldıkları aracı ‘corona virüsü tedbirleri kapsamında‘ sabunlu suyla yıkarken yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Dün gece, İnegöl ilçesindeki Kemalpaşa Mahallesi’nde yaşanan olayda M.T., hafif ticari aracını bir dükkanın önüne park etti. Kısa sürede döneceğini düşünen M.T. anahtarını da araçta bıraktı. Bu sırada anahtarı fark eden O.G. ve beraberindeki beş kişi, aracı çaldı.

Reklam

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde olduğunu belirledi. Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, şüphelileri iki saat içinde akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde aracı yıkarken yakaladı. Gözaltına alınan altı kişi, corona virüsü nedeniyle aracı sabun ve su ile yıkadıklarını söyledi.