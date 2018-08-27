Bilinç kapalı, elleri kelepçeliydi: Kanser hastası tutuklu hastanede öldü

Bir aydır Ankara Numune Hastanesi’nde kanser tedavisi gören hasta tutuklu Koçer Özdal hayatını kaybetti.

Son zamanlarda hastalığı nedeniyle bilinci kapanan Özdal’ın bileğindeki kelepçeler çıkarılmamış, tedavisi için infazının ertelenmesi talepleri reddedilmişti.

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Bianet’in haberine göre hasta mahpus Özdal’ın tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde hayatını kaybettiğini HDP Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Temizyüz, Mezopotamya Ajansı’ndan Metin Yoksu ve Fersude gazetesi duyurdu.

60 yaşın üzerinde olan Özdal, 2014 yılında Muş’ta tutuklandı ve kendisine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasıyla 2016’da tek kişilik hücrede kalmaya başladı.

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Tutuklanmadan önce herhangi bir sağlık sorunu olmayan Özdal, mahpusluğunun dördüncü yılında Bafra T Tipi Cezaevi’nde yaşadığı şiddetli ağrılardan dolayı hastaneye gitti ve kendisine mesane kanseri teşhisi kondu. Aynı süreçte tansiyon rahatsızlıkları ortaya çıktığından ve böbrekleri de iflas ettiğinden düzenli olarak diyalize girerek hayatını sürdürmek durumunda kaldı.

Okuma-yazması olmayan Özdal’ın arkadaşlarının mektupla aktardığına göre, Özdal iki yıldır tutulduğu hücrede yaşından ve yaşadığı ağır hastalıktan dolayı ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve ilaçları zamanında verilmediği için tedavisi aksıyordu.

Bir türlü ameliyat edilmedi

Özdal, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından ameliyat edilmek üzere Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi ancak hastanenin mahkum koğuşu tadilatta olduğu için ameliyatı yapılmadı.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi de Özdal’ı Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk etti ancak orada da mahkum koğuşu uygun olmadığından dolayı ameliyat yapılamadı. Özdal’ın durumu tedavisinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle daha da ağırlaştı ve son günlerde de bilinci tamamen kapandı.

Özdal’ın, 5275 sayılı kanunun 16’ncı maddesine dayanarak hapis cezasının infazının ertelenmesi ve dışarıda tedavi görebilmesi için ağustos ayı başında avukatları aracılığıyla başvuru yapıldı ancak talep reddedilmişti.

Özdal’ın serbest bırakılarak tedavi edilmesi için 13 hak örgütü açıklama yapmış, milletvekilleri konuyu Meclis’e taşımıştı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Hapishaneler Komisyonu raporuna göre, 2 Mart 2018 itibariyle Türkiye hapishanelerinde 402’si ağır durumda bin 154 hasta mahpus bulunuyor.