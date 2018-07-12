Bilin bakalım, hangi ırkın karakterine daha yakınsınız?

OĞUZ BAYHUN

İçine kapanık İngilizler, atılgan ve fırsatçı Amerikalılar ya da çalışkan Japonlar gibi ırklara kalıplaşmış özellikler yüklemek gerçekten kolay ama acaba gerçekten her ırkın kendine ait karakter özellikleri var mı?

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Psikologlar farklı ırktan binlerce insana verdikleri karakter testlerinde ortalama değerler alındığında her kültürün kendine ait belirgin özelliklerinin olduğunu tespit etti. Yani bir ırkın ortalama karakter özellikleri diğer bir ırktan hayli farklı.

Aslında ülkesinde yaşayan her insan kendi toplum yapısının karakteristik özelliklerini bilebilir. Acaba bu Türkiye’de yaşayan insanlar için de geçerli mi? Yani İngilizler ‘soğuk’, Almanlar ‘samimi değil’ derken kendimizi ne gibi karakter kalıpları içine koyuyoruz? Çalışkan mı? Dürüst mü? Yeniliklere açık mı?

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David Schmitt ve Robert McCrae’ın yaptığı çalışmalardaki bazı veriler şöyle:

En dışa dönük Brezilyalılar, İsviçreliler ve Maltalılar. En içine kapanık ise Nijeryalılar, Faslılar ve Endonezyalılar.

Yeniliklere en açık İsviçreliler, Danimarkalılar ve Almanlar. En az açık ise Çinliler, Kuzey İrlandalılar ve Kuveytliler.

Araştırmalarda çıkan bir başka enterasan bilgi ise şu: Afrika’da yaşayan insanlar diğer bölgelere göre daha dürüst.

Gizli uyruğunuz hangisi

BBC’nin hazırladığı ‘What is Your Secret Nationality?’ testinde sorulan soruları ‘Strongly Agree’ (Kesinlikle katılıyorum) ile ‘Strongly Disagree’ (Kesinlikle katılmıyorum) arasında yantılayarak karakterinizin hangi ırka daha yakın olduğunu ve hangi ırka karakter olarak en az benzediğinizi öğrenebilirsiniz.

Testte çıkacak sorular sırasıyla şöyle:

Konuşkan biriyimdir.

Kusursuz iş yaparım.

Sakin ve stresle kolayca başa çıkabilen biriyim.

Diğer insanlarla dalaşan/tartışan biriyim.

Gergin olabilen biriyim.

Hoşgörülü ve bağışlayan biriyim.

Dağınık olmaya meğilliyim.

Çok fazla endişelenen ve üzülen biriyim.

Hayalleri olan biriyim.

Sessiz olmayı tercih eden biriyim.

Tembelliğe yatkın biriyim.

Duygusal manada değişken ve kolayca üzülen biri değilim.

Özgün ve yaratıcı biriyim.

Çekingen ve utangaç biriyim.

Etrafıma karşı saygılı ve kibar biriyim.

Yaptığım işleri verimli bir şekilde hallederim.

Rutin bir işi tercih ederim.

Dışarı çıkmayı seven ve sosyal biriyim.

Bazen kaba olabilen biriyim.

Sanatsal alanlara ilgisi olan biriyim.