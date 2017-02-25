Biliminsanlarından MEB’e ‘bilgilendirme’: Evrimsel biyoloji doğa bilimlerinin iskeletidir

Bir grup biliminsanının, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) sunduğu, zorunlu eğitim müfredatında evrimsel biyolojinin yer almasının önemine dikkat çeken raporda, canlıların ortak köklere sahip olmasının tartışmalı bir konu olmadığı savunuldu.

MEB tarafından Ocak 2017 tarihinde açıklanan fen bilimleri ve teknoloji ve biyoloji dersleri müfredat taslaklarında evrimsel biyoloji eskisine göre çok sınırlı bir kapsamda yer alıyordu.

Lise son sınıf müfredatında yer alan ‘Hayatın başlangıcı ve evrim’ ünitesi çıkarılmış, yerine, ‘Canlılar ve çevre’ başlıklı bir ünite getirilmişti. Bu ünitede öğrencilere çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisi açıklanacak ancak evrim teorisine değinilip değinilmeyeceği bilinmiyordu.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, evrim teorisinin ‘çürütüldüğünü’ iddia etmişti: “Evrim teorisi bilimsel olarak eskimiş ve çürümüş bir teori. İlla müfredatta okutulacak diye bir şey yok. Tezlerden bir tanesi olarak okutulabilir. Ama ‘Evrim teorisine inanan ilerici, inanamayın gericidir’ demek çağdışı bir görüştür.”

‘Evrimsel biyoloji doğa bilimlerinin iskeletidir’

Evrensel’de yer alan habere göre, konuya ilişkin bilim insanları ‘Zorunlu Eğitim Müfredatında Evrimsel Biyoloji Konusunun Yer Almasının ve Kapsamının Artırılmasının Gerekliliği Hakkında’ başlık bir bir rapor hazırlayarak Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Talim Terbiye Kurulu ve ilgili komisyon üyelerine iletti.

Raporu sunan heyette, Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği, Moleküler Biyoloji Derneği ve Biyologlar Dayanışma Derneği temsilcilerinin yanısıra Ankara Üniversitesi Antropoloji bölümü, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümü ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler bölümü öğretim üyeleri yer aldı.

Raporda evrimsel biyolojinin doğa bilimlerinin iskeletini oluşturduğu vurgulandı. Metinde dünya üzerindeki canlıların ortak köklere sahip olmalarının ve zaman içinde değişmelerinin tartışmalı konular olmayıp dünya genelinde kabul edilmiş bilimsel olgular olduğu açıklanarak, evrimsel biyolojinin bu olguların mekanizmalarını inceleyen ve açıklayan bir araştırma alanı olduğu ifade ediliyor.

Hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerin ilk ve ortaöğretim müfredatlarında evrim konusunun kapsamlı bir biçimde işlendiği ortaya konulurken, İran da örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldı. Raporda, İran’da 12’nci sınıf lise biyoloji kitabında evrimsel biyoloji konularına yaklaşık 60 sayfa ayrıldığı ve konunun son derece güncel bir içerikle işlendiği vurgulandı.

Taslağa dair görüş toplayan MEB, müfredat programının son halini yakın zamanda açıklayacak.