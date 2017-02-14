Biliminsanlarından felaket senaryosu: Küresel ısınma insan neslini dünyadan silebilir

Biliminsanları giderek artan küresel ısınma nedeniyle insan türü dahil pek çok canlının yok olabileceği uyarısında bulundu.

Counterpunch’ın Arctic News’ın ‘İnsan türü 2026’ya kadar yok olacak mı?’ başlıklı yazısından aktardığına göre birçok biliminsanı, Kuzey Kutbu’ndaki ısınmanın daha da ilerlemesiyle açığa çıkan metan gazının dünyanın sıcaklığını ciddi biçimde artıracağına ilişkin raporlar yayınlıyor.

Sonuçlar ‘felaket habercisi’: Böyle giderse küresel ısınma dokuz yıl içinde insan türünü dünyadan silebilir.

Metan gazı karbondioksitten 86 kat daha güçlü

Biliminsanlarının işaret ettiği en önemli tehlike kaynağı, Sibirya ve Kuzey Amerika’daki kıta sahanlığı tabanlarından açığa çıkmaya başlayan yüksek miktarlardaki metan gazı.

Metan gazları soğuk havada buz halinde deniz tabanına gömülü olarak kalabilirken, Arktik Okyanusu’nun sıcaklığındaki en ufak bir artış bile buz tabakasının incelmesine ve milyarlarca ton metan gazının bir anda açığa çıkmasına sebep olabiliyor.

Birçok biliminsanı bunun halihazırda başladığını, okyanusun kuzeyindeki sığ bölgelerde, yüzeyde metan kabarcıklarının görülmeye başladığını, hatta bazı bölgelerde okyanus yüzeyinin bir kibritle dahi ateş alabileceğini söylüyor.

Arctic News’ın editörü Sam Carana şunları kaydetti: “Arktik Okyanusu’ndaki sıcaklık artmaya devam ediyor. Bu durumda deniz tabanından daha çok metan gazı açığa çıkması kaçınılmaz. Bu ilk önce okyanusun üzerindeki atmosferin sıcaklığını artırarak daha çok metan gazının açığa çıkmasına sebep olacak. Bu da eninde sonunda küresel ısınma seviyesini artıracak.”

Durumun kontrolden çıkması an meselesi

Metan gazının küresel ısınma açısından karbondioksitten 86 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.

Yüksek miktarlarda metan gazı püskürmesinin küresel ısınmayı üç derece artırabileceği belirtiliyor. Bu da karbon döngüsünün tersine çevrilmesi anlamına geliyor. Yani bitkiler karbondioksiti emmek yerine atmosfere salacak.

Biliminsanlarının kamuoyunu bilgilendirmek konusunda tutucu davrandığını belirten Miami Üniversitesi’nden coğrafya profesörü Harold Wanless şöyle dedi: “İnsanları korkutmayı sevmiyoruz. Ama durumun çok yakında kontrolden çıkacağını söylemek mümkün. Eğer ısınma dönemlerinin tarihine bakacak olursanız, her şey çok çabuk olabilir ve olduğunda da kitlesel yok oluşlar yaşanacak.”