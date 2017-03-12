Biliminsanları kapıyı araladı: Mona Lisa aslında gülümsüyor

Yapılan bir bilimsel araştırma, Leonardo Da Vinci’nin tarihe geçen tablosu ‘Mona Lisa’nın gülümsediğini ortaya koydu.

Independent’ta yer alan habere göre Freiburg Üniversitesi’ndeki biliminsanları bir araştırma yaparak izleyicilerin ‘Mona Lisa’ya ne tepki verdiğini ölçtü.

Tablonun dijital olarak manipüle edilmiş siyah-beyaz versiyonlarını kullanan araştırmacılar, Mona Lisa’nın dudağının kenarıyla oynayarak daha mutlu ve daha üzgün gözüktüğü dört farklı tablo üretti.

Katılımcılara bu görüntüler 30 kez gösterildi ve her bakışlarında Mona Lisa’nın mutlu mu yoksa üzgün mü olduğunu söylemeleri istendi.

Katılımcıların yüzde 97’si Mona Lisa’nın gülümsediğini dile getirdi.

Konuyla ilgili AFP’ye konuşan araştırmanın eş yazarı Juergen Kornmeier, “Sanat ve sanat tarihindeki açıklamalara bakıldığıda, en belirsiz olanın orijinal tablo olduğunu düşünürdük. Beynimiz alanı çok çok hızlı tarayabiliyor. Toplam uzaklığı fark edebiliyoruz ve tahminimizi ona göre ayarlıyoruz” diye konuştu.