Bilim kuruluna yedi yeni üye eklendi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’na, yedi yeni üye eklendi. Enfeksiyon hastalıkları alanında uzman 31 bilim insanından oluşan kurulun üye sayısı, farklı alanlardan uzmanların katılımıyla 38’e yükseldi.

Fotoğraf: DHA

Corona virüsüyle mücadelede, bakanlığın danışma kurulu olarak görev yapan kurula yedi profesör davet edildi.

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Kurula katılan yeni üyelerin isimleri şöyle: Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Özer, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztür ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter.

İkinci kurul için çalışmalar sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın duyurduğu, ikinci bilim kurulunun ise birkaç gün içinde oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi.

Koca, geçen cuma günü düzenlediği toplantıda şöyle demişti: “Daha çok vakaların ve sayıların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak, psikolojik, sosyolojik, istatistiki ve din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin çalışacağı bir kurulun hazırlığı içerisindeyiz.”