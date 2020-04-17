Bilim kurulu üyesine göre ‘tartışılan ilaç’ bilimsel zemini olmayan umuda yol açıyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın “İnsanların hayatından gün çalmak istemedik” diyerek tarihi öne çekerek çıkladığı ilaçla ilgili konuştu: “Bu tür heyecanlı açıklamalar insanlarda gereksiz ve bilimsel zemini olmayan güven ve umut duygusuna sebep oluyor.”

Fotoğraf: Unsplash (Arşiv)

Özel bir hastanenin hücre laboratuvarında direktörlük yapan Ovalı’nın dün gece sosyal medya üzerinden şu mesajı paylaştı: “1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyorki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim.”

Reklam

Buna karşılık, halihazırda kistik fibrozis hastaları için kullanılan dornaz alfa etken maddeli ilacın Covid-19 hastalarında denendiği çalışmaların zaten farklı ülkelerde mevcut olduğu ancak tedavi edici özelliğinin kanıtlanmadığı eleştirileri yükseldi.

Gün boyu sosyal medyada tartışılan meseleyle ilgili merak edilen soruları Azap yanıtladı.

Haber Global’de Senem Toluay Ilgaz’a konuşan Azap, söz konusu ilacın bildiği kadarıyla şu ana kadar Türkiye’de hiç kullanılmadığını, başka ülkelerde de klinik çalışma amacıyla çok küçük hasta gruplarında kullanıldığını söyledi.

Reklam

‘Hala tedavide etkiki olduğu kanıtlanmış bir ilaç yok’

Olağanüstü günlerden geçtiğimizin altını çizen Azap konuya şu sözlerle açıklık getirdi: “Çok olağanüstü günlerden geçiyoruz. Hastalık hızlı bir şekilde yayılıyor ve herkes elinden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyor. Bunun heyecanı ile bilimsel akış şemalarının dışına çıkarak açıklamalarla karşılaşıyoruz. Ben bunu araştırmacıların heyecanına ve hastalığın çok yayılıyor olmasına bağlıyorum. Bu tür heyecanlı açıklamalar insanlarda gereksiz ve bilimsel zemini olmayan güven ve umut duygusuna sebep oluyor. Daha sonra hayal kırıklığı ve umutsuzluk gelişebilir diye endişelerim var benim kişisel olarak. O yüzden bunları çok dikkatli bir şekilde değerlendirmek lazım. Çok sayıda çalışmalar var ama hala tedavide etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir ilacımız yok.”

