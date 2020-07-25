Bilim Kurulu üyesine göre, bayram ‘ciddi eşik’: Kurallara uyulmazsa vaka artar

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, halen günlük vaka sayısının 900’ün altına düşmediğini belirterek Kurban Bayramı’nın ‘ciddi bir eşik’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği eğitim görevlisi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, 900’lü sayıların yüksek olduğunu ifade etti.

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“Bizim sonbahar, grip mevsiminden önce daha düşük sayıları görmemiz lazım” diyen Bilim Kurulu üyesi, bayramda kurallara uyulmaması durumunda vakaların artma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Doçent, kalabalık toplanmalardan kaçınılması gerektiğini, kurban kesiminde kalabalık oluşturulmaması gerektiğini dile getirdi.

Okullar ağustosa göre belirlenecek

Bilim Kurulu üyesi şunları söyledi: “Artık bizim kısıtlamalara göre değil de bu yeni düzene göre okulların açılmasını da adapte etmemiz lazım. Elbette okulları açacağız çünkü bu hastalığın ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Ama bununla ilgili değişik alternatifler de gündemde. Ağustos ayındaki vaka sayılarına göre bir değerlendirme yapılacaktır. Ve okulların hangi ilkeler çerçevesinde açılacağı; önce hangi okulların açılacağı ya da ne kadarının uzaktan eğitimle sürdürüleceği bunların hepsi ağustos ayının sonu gelmeden oluşacak vaka sayılarına göre Milli Eğitim Bakanlığı’mızca belirlenecektir.”

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‘Eylülde artçı gelebilir’

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, birinci dalga bitmeden ikinci dalgandan söz edilemeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Nasıl vaka sayılarımız daha düşüktü ve biz tekrardan 1500’lü rakamlara çıkıp şu anda tekrar bir iniş yaşadıysak birinci dalganın artçı dalgaları işte bu şekilde geliyor. Eylül ayında da birinci dalganın yine bu artçı dalgaları gelebilir. Çünkü eylül ayında işin içine mevsimsel gripler giriyor, havalar soğuyor, insanlar kapalı ortamlarda birbirlerine daha yakın bir biçimde oluyorlar ve bundan dolayı da hastalık yayılma gücü buluyor. O yüzden eylüle karşı, sonbahara karşı dikkatli olmalıyız ve eylül-ekim aylarında grip aşısının da yapılmasını tavsiye ediyoruz ki iki hastalık bir arada daha ciddi seyredebilir.”