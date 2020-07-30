Bilim Kurulu üyesinden uyarı: Salgın sürecinde aşılarımızı aksatmayalım

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, salgın nedeniyle aşılarını yaptırmaktan çekinenleri uyardı. Kara, “Özellikle çocuklarımızın, gebelerin ve yetişkinlerin bu dönemde de aşılarını aksatmamaları lazım” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Kara, aşıların hem hayat kurtarıcı hem de toplum sağlığının gelişimi açısından en önemli faktörlerden olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Covid-19’daki bulaşma rakamlarını görüyoruz hep birlikte, Covid-19’daki bulaşma bir kişiden iki, kızamık hastalığındaki bu rakam 18. Kızamık virüsü şu anda dünyada çok rahatlıkla dolaşabiliyor. Özellikle çocuklarımızı aşısız bırakırsak bu dolaşan virüs onları çok kolaylıkla bulup yakalayarak kızamık olmalarına, hatta hayatlarını kaybetmelerine neden olabilir. Tetanos, difteriden çocuklarımızı kaybetme ihtimali var. Biz o nedenle onların aşılarını aksatmadan düzenli tam yaptırmamız lazım.”

Reklam

Ciddi azalma olmadı ama yine de dikkat

Türkiye’de aile hekimleri ve bilim kurulunun uyarı ve bilgilendirmeleriyle diğer ülkelere göre aşı konusunda önemli bir düşüş olmadığını ifade eden Kara şu ifadeleri kullandı: “ABD’nin ulusal acil durum ilan ettiği 13 Mart’tan itibaren aşılamadaki oranlardaki düşüş ilk iki yaşta yüzde 50’nin üstünde, iki yaşından daha büyüklerde de yüzde 60’ın üzerinde oldu. Türkiye’de ise çok ciddi bir azalma olmadı, yüzde 3-4’lerde kaldı. İki yaşından büyüklerde ise yüzde 5 gibi oldu. Düşük bir rakam ama yine de şunu söyleyelim; bu dönemde aşılarımızı hiçbir şekilde aksatmamamız lazım. Aileler aşılamaya giderken çocuklarımız eğer iki yaşından büyükse maskesini takarak, küçükse önlerine bir yüz siperliği gibi bir uygulama içerisinde ve randevu alarak aile hekimimizle görüşerek aşılama için gidersek, çocuğumuz için hiçbir şekilde risk almamış ve güvenle aşılarını yaptırmış oluruz.”