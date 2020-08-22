Bilim Kurulu üyesinden umumi tuvalet uyarısı: Riskli, hijyene dikkat edilmeli

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, bulaş riskinin yüksek olduğu alanlardan umumi tuvaletlere dikkat çekerek, “Umumi tuvaletler riskli. Hijyen kurallarına bu dönemde özellikle dikkat etmemiz lazım” dedi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Gazi Üniversitesi çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Tezer şunları söyledi: “Bu virüs sadece temasla, damlacık yoluyla bulaştığı için bulaş riskiniz olur. Ama dışkıyla idrarla başka sekresyonlarınızla vücudunuzdan atabiliyorsunuz. Pozitiftiniz ama negatifleştiniz, hala dışkınızla, idrarınızla, gözyaşınızla belki bu virüsü atabilirsiniz. Ama bunların şu ana kadar bulaş üstüne çok etkili olmadığını biliyoruz. Ama yine de bizim hijyen kurallarına bu dönemde özellikle dikkat etmemiz lazım.“

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Salgının bulaşma şeklinin her ülkenin kendi şartlarına göre değiştiğini vurgulayan Tezer şu ifadeleri kullandı: “Maske takılmayan bir ülkede ikinci dalga belki bundan dolayı çıkacaktır. Hijyen kurallarına dikkat edilmeyen ülkelerde bundan çıkacaktır. O yüzden hijyen elbette önemli; ama ‘İlla ki umumi tuvaletlerden çıkacak’ diye bir şey söylemek çok zor. Maalesef Türkiye’de son aylarda vaka artışları özellikle düğünlerden, taziyelerden, asker uğurlamalarından oldu. Her ülkenin kendi sosyal yapısına göre, uymadığı kurallara göre vaka artışları olacaktır. Ama tüm dünyada vaka artışları var. ‘Bu acaba ikinci dalga mı’ diye endişeli bir bekleyiş ve araştırma var. Belki de ikinci dalga Avrupa’daki bu ülkelerde başladı.”

‘Türkiye’de birinci dalganın uzatmaları yaşanıyor’

Türkiye’de birinci dalganın uzatmalarının yaşandığını, Avrupa’da birçok ülkenin birinci dalgayı bitirdiğini ifade eden Tezer şunları söyledi:

“İkinci dalga tekrar başlar ve korktuğumuz gibi diğer virüs etkenlerinin de çıkmasıyla birlikte vaka artışları daha fazla olabilir mi, yeni bir virüs olduğu için bunu bilemiyoruz…. Kurallar özellikle bu okulların açılacağı dönemde çok önemli. Biz her zaman kötü senaryolar üstünde çalışmalıyız. İyi senaryo üzerinde çalışıp rahat olmak her zaman bizi felakete sürükler. Önlemlerimizi alacağız ondan sonra ikinci dalga belki de yaşanmayacak. İkinci dalga tüm dünyada çıkmayabilir…

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‘Veba salgınında 100 yıl sonra ikinci dalga geldi’

Avrupa’da veba salgını 1300’lü yıllarda olduğu zaman toplumun bir kısmını yıkıma uğratıyor. 100 yıl sonra ikinci dalga geliyor. İspanyol gribinde insanlar bitti diye rahatlayınca iki yıl sonra çıkan ikinci dalgada insanların büyük kısmı kaybediliyor.”

‘Vakalar kritik seviyede’

Vakaların Kurban Bayramı sonrası korktukları gibi çok yükselmediğini; ama kritik seviyede devam ettiğini belirten Tezer, “Valilikler 28 ilde kısıtlayıcı kararlar aldılar, bunun etkili olmasına bakıyoruz. Etkili olmazsa, bir anda vaka sayıları artıp hastaneler tıkanırsa, yoğun bakımlarda yer olmazsa elbette bu hepimizi üzer ve yorar” ifadelerini kullandı.