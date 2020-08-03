Bilim kurulu üyesinden tatilden dönenlere uyarı: 14 gün süreyle dikkatli olun

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, ün bayram tatilinden dönenleri 14 gün süreyle dikkatli olmaları, kendileri ve yakınlarını izlemeleri konusunda uyardı.

Kumla Fotoğraf: DHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Özlü, uyarılarını Twitter üzerinden yaptı: “Bu süreçte çok sayıda kişiyle temas ettiler. Kendilerine ve yakınlarına virüs bulaşmış olabilir. Eğer koku ve tat alma duyusunda kayıp, boğaz ve baş ağrısı, ateş, öksürük, kas ve vücut ağrıları, bulantı, ishal, halsizlik, nefes darlığı gibi şikayetleri (semptom) ortaya çıkarsa gecikmeden bir sağlık kuruluşuna başvursunlar.”

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Erken teşhisin, hem virüs bulaşanların iyileşmesi hem de filyasyon çalışmalarının yapılıp, topluma bulaşın önlenmesi açısından çok önemli olduğunun altını çizen Özlü şunları kaydetti:

“Herhangi bir semptomun ortaya çıkmaması, bulaşmanın olmadığı anlamına gelmeyebilir. Siz hasta olmadan da virüsü kapmış ve başkalarına bulaştırıyor olabilirsiniz. Sizden virüsü kapabilecek olan yakın çevrenizdeki dostlarınız, yakınlarınız hastalanabilir, ölebilir. Sevdiklerinize zarar vermemek ve üzülmemek için lütfen hane halkınız dışındakilerle her koşulda 1.5 metre mesafeyi koruyun ve mutlaka usulüne uygun şekilde maske kullanın. Bayram tatiliniz kötü sonla bitmesin.”