Bilim kurulu üyesinden sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, salgının başladığı Çin’in Wuhan kentinde yapılan bir araştırmaya atıfta bulunarak sigara içenlerde hastalığın ağır seyretme olasılığının 2.4 kat daha yüksek olduğuna işaret etti.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Kara, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı. Ne kadar çabuk bırakılırsa, o kadar iyi. Wuhan’da yapılan araştırma, COVID-19 olan ve aktif sigara içenlerde, hastalığın ağır seyretme olasılığının 2.4 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.”