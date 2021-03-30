Bilim kurulu üyesinden Ramazan önerileri

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaklaşan Ramazan ayı için vatandaşlara önerilerde bulundu.

Fotoğraf: AA

DHA’ya konuşan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye’de görülen mutasyonun, öldürücülüğü değil bulaştırıcılığı artırdığını söyledi.

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Bilim kurulu üyesi, eskiden beş dakikada bulaşabilecek virüsün artık üç dakikada bulaşabildiğine dikkat çekerek, vaka sayısındaki artışı yalnızca mutasyona bağlamanın doğru olmadığını ifade etti.

“Son dönem özellikle evde bulaşlar da yüksek” diyen profesör, evde bulaşlarla beraber dış mekanlarda bulaşların da görülmeye başladığını, kapalı ortam ve ortama temiz hava girmemesini en büyük risk faktörleri olarak sıraladı.

Öneriler

Bilim kurulu üyesi sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen sene bir Ramazan deneyimi yaşadık. Ramazan’da önlemlere yine dikkat etmek gerekecek ama diğer zamanlardan farklı değil. Ramazan’da da bizim fiziksel mesafe, maske ve hijyen koşullarına uymamız gerekecek. Bu arada Ramazan ayında özellikle toplu iftarlarda dikkatli olmak gerekecek. Geçen sene belediyelerin iftar çadırları kurması yasaklanmıştı. Vatandaşlarımızın Ramazan’ın ruhuna uygun bir şekilde küçük çekirdek aileleriyle iftarda bulunmaları doğru olacaktır.

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Ramazan ayının gelmesiyle, toplumun daha az dışarıda bulunmasıyla beraber vaka sayılarında azalmaya etki yapacak etkenler söz konusu olabilir. Ama genel olarak baktığımızda kapalı ortamlarda ortamın havalandırılmasına müsaade etmeden bulunduğumuz şekilde, vaka artışlarının süreğen olabileceğini düşünmek gerekiyor.”