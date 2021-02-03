Bilim Kurulu üyesinden mutasyonlu virüse karşı üç öneri

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye’de de birçok kentte görülen mutasyonlu virüse karşı üç öneride bulundu.

Fotoğraf: AA

İlk kez Britanya’da tespit edilen mutasyon nedeniyle virüsün çok daha hızlı bulaştığı ortaya çıkmıştı. Mutasyonlu tür, daha sonra Türkiye dahil birçok ülkede görülmüştü.

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Hürriyet’ten Meltem Özgenç’e konuşan Prof. Dr. Kara, mutasyonun görüldüğü kentlerdeki vaka sayılarında çok ani yükseliş olmadığını söyledi.

Bilim Kurulu üyesi, bunun, vatandaşların maske ve mesafeye mümkün olduğu kadar uyduğunu, aynı zamanda filyasyon ekiplerinin çok iyi çalıştığını, vakaların çok erken tespit edip temaslılarına hızlı ulaşıldığını gösterdiğini dile getirdi.

Kara, yeni mutasyona karşı şu önerilerde bulundu:

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* Eskiden aynı ortamdaki 10 kişiden üçüne bulaşıyorken, şimdi altı-yedisine bulaşıyor. Sosyal mesafe 1’den 1.5 metreye çıkarılmalı.

* Karşılıklı durma süresi mutlaka 2-3 dakikalara indirilmeli.

* Özellikle kapalı, havalandırması az olan bir ortamda bulunuyorsak ve kalma süresi uzayacaksa iki maske takılabilir ya da Almanya’nın önerdiği filtre özelliği daha sıkı olan, havadaki partikülleri bile tutabilen maskeyi tercih etmek öyle bir ortamda gerekebilir