Bilim Kurulu üyesinden mutant uyarısı: Virüs yükü düşük olandan bile bulaşabiliyor

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mutant virüsün çok az sayıda virüs yüküyle de bulaşabildiğini söyleyerek uyardı.

Fotoğraf: Science Photo Library

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 76 ilde toplam 41 bin 488 Britanya mutantı, dokuz ilde toplam 61 Güney Afrika mutantı, bir ilde iki California-New York mutantı ve bir adet de Brezilya mutantı tespit edildiğini açıklamıştı.

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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan, “Toplumun vakaların arttığı bir durumda mutant virüse karşı önlemlerini alması gerekiyor. Mutant virüsten korunma yolu, mutant olmayan virüsten farklı değil” dedi.

Prof. Dr. İlhan, mutant virüsün az bir virüs yüküyle de bulaştığına dikkat çekerek şöyle davm etti: “Virüs yükü düşük olan insanlardan bile bulaş söz konusu olabiliyor. Diyelim ki bir mekana gittiniz, lavaboyu kullanmak istediniz, maske takmadınız, kısa süre kalıp çıktınız. Sizden sonraki kişi de maske takmadı, kısa süre kalıp çıktı; bulaş ortaya çıkabiliyor. Kısa zaman diliminde, az sayıda virüsle bulaş olabiliyor, bu yüzden de virüs yaygınlaşabiliyor. ‘Mutant virüs mü acaba vaka sayısında etkili’, elbette etkili olmasını beklemek mümkün. Ama sadece mutant virüse vaka sayısını bağlamak doğru olmaz. Sadece mutant virüse bağlı olsaydı, vaka sayısı bu denli olmazdı. Mutant virüs yayılım gösterirse, illerde vaka sayısı artacağı için renklerin koyuya doğru gitmesi ve olumsuz durum söz konusu olabilir” diye konuştu.