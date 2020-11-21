Bilim Kurulu üyesinden mavi yakalılar için okul servisi önerisi

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde corona virüsünün daha fazla görüldüğü mavi yakalı işçilerin yoğun olduğu bölgeler için okul servisi önerisi getirdi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerde mavi yakalıların yoğunlukta olduğu semtler ve organize sanayi bölgelerinde hareketliliğe bağlı olarak corona virüsünün daha fazla görüldüğü belirtiliyor.

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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan, insanların çalıştıkları yerler yaşadıkları yerlere uzaksa, toplu taşımayı daha fazla kullanıyorlarsa bulaş ihtimalinin daha fazla arttığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Mavi yaka olarak çalışanlar bulundukları yerlerde daha kalabalık çalışıyorlarsa tabii ki enfeksiyon riski de artacaktır. Dışarıda kim daha fazla bulunuyorsa o grupta daha fazla görünüyor. Daha aktif çalışan nüfus ve genç nüfusun çok olduğu yerde corona virüsü hastalarının çok görülmesi de çok beklendik durum.”

Prof. Dr. İlhan, mavi yakalıların özellikle ulaşımda oluşturdukları yoğunluğu azaltmak şu öneride bulundu: “Şimdi okullar olmadığı için servisler de olmayacak. Belediyeler bu okul servisleri ile bir anlaşma yaparak yoğunluğu azaltmaya gidebilirler. Sabah ve akşam saatlerinde servisle kalabalık azaltılabilir.”

Özel sektörün esnek ve kademeli çalışma konusunda yeterince özen göstermediğini düşünen Prof. Dr. İlhan şunları söyledi: “Özellikle mavi yaka olarak ifade ettiğimiz bedenen çalışan vatandaşlarımız içinde kademeli çalışmanın gelmesi gerekir. Bir arada gidiyorlar, öğlen bir arada yemek yiyorlar, çay arasına bir arada çıkıyorlar ve enfeksiyon riski artıyor. Örneğin 7-8-9 gibi başlansa, farklı zamanlarda servis yoğunluğu olsa, yemek farklı zamanda yense, haftanın farklı günlerinde belli gruplar gidip gelse elbette buradaki enfeksiyon riskini azaltmak mümkün.”