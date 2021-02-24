Bilim Kurulu üyesinden kent kent analiz: Hangi iller normalleşmeye daha yakın?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hangi illerin ‘normalleşme’ye yakın hangilerinin uzak olduğunu açıkladı.

Ankara. (Fotoğraf: AA)

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Sağlık Bakanlığı’nın 15-21 Şubat tarihlerini kapsayan vaka haritasını yorumladı.

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DHA’ya konuşan Prof. Dr. İlhan, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun’da vakaların 100 binde 200’den fazla, Konya, Aksaray, Osmaniye ve Karaman’ın ise 100’den fazla olduğunu ifade etti.

Haritada Hakkari, Şırnak, Muş, Batman ve Diyarbakır düşük riskli görülürken, 12 kent yüksek riskli kategoride.

Profesör, Ankara, Eskişehir, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, İzmir ve Çanakkale’nin de iyi durumda olduğunu söyledi.

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Kent kent analiz

Prof. Dr. İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ankara, büyükşehir olarak baktığımızda aslında iyi bir durumda, Ankara’daki vatandaşlar kurallara uyuyorlar. Eskişehir iyi durumda, İzmir biraz daha olumsuz durumda ama aslında Ankara’ya oldukça yakın gibi düşünülebilir. Antalya biraz daha yüksek, bir üst seviyede gibi düşünmek gerekiyor, Mersin beraber şekilde yüksek. Adana örneğin Ankara’ya yakın bir skalada, Ankara’yla benzer bir değişim yapılabilir. Hatay, Ankara’ya benzer bir zaman diliminde.

Doğuya doğru Adıyaman’da olumsuz bir durum söz konusu, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş görece daha iyi. Batıda Kütahya, Eskişehir’den nüfusu az olmasına rağmen daha olumsuz rakamlara sahip, Balıkesir daha olumsuz rakamlara sahip, Çanakkale daha iyi rakamlara sahip. Doğuda da batıda da yüksek illerimiz de var düşük illerimiz de var. Buna göre hareket edilip kurallara uyulursa biran önce o yüksek illerimiz de kısa zamanda aşağıya doğru gelir.”

Covid-19 salgınıyla mücadelede 1 Mart itibariyle her kent kendi vaka sayısına göre önlemleri gevşetme ya da sıkılaştırma kararı alacak.