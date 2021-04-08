Bilim kurulu üyesinden ‘kapatma’ sinyali

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, Ramazan ayında yeni tedbirlerin gündeme geleceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Ramazan ayı boyunca tüm yurtta kafe ve restoranlar paket servis usulü çalışacak, mekanda oturmak yasak olacak. Haftaiçi belirli saatten sonra ve haftasonu tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Burdur’daki bir etkinlikte konuşan Kayıpmazi, hem aşılama hem de tedbirlerle Ramazan ayında şimdiki durumdan daha iyi konumda olunabileceğini ifade etti.

Bilim kurulu üyesi doçent , Ramazan ayında da belirli ek tedbirlerin gündeme gelebileceğinin görüldüğünü belirterek “Kamuda-özel sektörde uzaktan çalışma, bazı kapatma kararları düşünülebilir” dedi.

Kayıpmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi el birliğiyle mücadele etmemiz gereken bir süreç. Evet devletimiz bazı kararlar alıyor. Biz de vatandaş olarak bu kararlara uymak durumundayız. Yumruk şeklinde selamlama şekli gelişti, burada da fiziki temas vardır ve bulaşma riski vardır. Nasıl el ele tokalaşmıyorsak yumruk şeklinde selam da verilmemeli. Bilim Kurulu toplantısında Ramazan ayı içerisinde vaka sayılarını düşürmeye, insan hareketliliğini azaltmaya yönelik tedbirler gündeme gelecek. Burada tartışıldıktan sonra sayın bakanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı kabinemize sunulacak.”