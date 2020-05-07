Bilim Kurulu üyesinden AVM uyarısı: Yapay havalandırmalı mekana gitmem

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Çok zorunlu olmadıkça, kapalı, yapay bir havalandırmanın olduğu mekanlara gitmemeyi tercih ederim. Güvenli değiller” dedi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Haber Global yayınına katılan Prof. Dr. Özlü alışveriş merkezi, berber ve kuaförlerin yeniden açılması kararını yorumladı.

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AVM’lerin kapatılması ve yeniden açılmasının idari bir karar olmadığını hatırlatan profesör şunları söyledi: “Eskisi gibi bir AVM hareketliliği sanıyorum olmayacak. Restoranlar, kafeler, oyun yerleri gibi yerler yine kapalı olacak. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı olduğu için zaten o günler çalışmayacak. Eski cazibesi olmayacağını düşünüyorum. Daha çok kıyafet, ayakkabı mağazalarıyla sınırlı açılış olacağını ifade ettiler. Bu ihtiyaçlar AVM’lerden karşılanmak zorunda da değil. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim: Çok zorunlu olmadıkça, kapalı, yapay bir havalandırmanın olduğu mekanlara gitmemeyi tercih ederim. Güvenli değiller. Vatandaşımızın bu konuda duyarlı olacağını düşünüyorum.”

Kuaför ve berberlerin toplumsal bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Özlü şu uyarılarda bulundu: “Bu hizmet verilmeyince gizli gizli merdiven altı çalışmalar yapılıyordu. Bu daha büyük bir sakınca. Mesleğin doğası gereği sosyal mesafeyi korumak çok zor. Maske kullanımı konusunda taviz verilememeli. Hem müşterinin hem hizmeti verenin maske kullanması gerekiyor. Sakal tıraşı yapılmaması lazım. Sakal tıraşı bulaş için en büyük riski oluşturuyor. Yüz bölgesinde çalışmak müşteri maske takamayacağından çok riskli.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AVM ve berberlerin 11 Mayıs’ta tekrar açılacağını duyurmuştu.