Bilim Kurulu üyesinden AVM uyarısı: Kapalı ortam, fazla insan hastalığın en sevdiği şey

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz dün yeniden açılan alışveriş merkezleriyle ilgili uyardı: “Kapalı ortamda fazla sayıda insanın bulunması, bu hastalığın en sevdiği şey…“

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Tevfik Özlü ve Prof. Dr. Alpay Azap’ın alışveriş merkezerine (AVM) zorunlu olmadıkça gidilmemesi uyarısını bir bilim kurulu üyesi daha yineledi.

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Birgün’den Uğur Şahin’e konuşan Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Hemen AVM’ye koşmayacağım. Önümüzdeki süreçteki vaka sayılarını takip ederek, duruma göre karar vereceğim. Kontrollü almakta fayda var, herkese de bunu tavsiye ediyorum. ” dedi.

Covid-19 salgının halen devam ettiği konusunda uyaran Yavuz şunları söyledi: “Önlemleri azalttığımız anda bunun etkisi göreceğiz. Hasta artışı olarak da göreceğiz. Bu nedenle uyarıların ve önlemlerin ciddiye alınması gerekiyor. Kalabalık kabul edilemez bir şey… Enfeksiyon oranlarımız nedeniyle mecbur haller dışında kalabalık ortamlarda bulunmamamız gerekiyor. AVM içerisinde toplu alanlarda kesin olarak bulunulmaması lazım. Çok kabalık olmaması gerekiyor; havalandırmanın etkili olabilmesi de için giriş-çıkışların sınırlı olması gerekiyor. Bu virüsün yayılmasını en çok kolaylaştıran şey, kapalı ve küçük alanlarda çok sayıda insanın bulunmasıdır. Bunun için bir kere az sayıda insan olacak. Normalleşmeye de yavaş yavaş, kurallara uyarak geçebiliriz. Yoksa birden bire her şey değişmeyecek.”

Yavuz ayrıca henüz restoranları ve kafeleri açabilecek aşamada olmadığımızı belirtti.