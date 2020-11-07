Bilim kurulu üyesinden ateş ölçer uyarısı: Güvenilir değil, HES kodu kullanılsın

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, alışveriş merkezleri, kafeler gibi yerlerin girişlerinde kullanılan ateş ölçüm sistemlerinin güvenilir olmadığını; bunun yerine Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımının daha sağlıklı olacağını vurguladı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Ateşin yüksekliğinin Covid-19 hastalığının en belirgin özelliklerinden biri olmasının yanı sıra bazı hastalarda ateş yüksekliği görülmediğine veya ateşin anlık olarak yükselebileceğine dikkat çeken Kayıpmaz şöyle devam etti: “Ateş gerçekten hastalığın en belirgin özelliklerinden bir tanesi ama yapılan kimi çalışmalarda hastaların yarısı kadarında ateş olduğu gösterilmiş. Geniş çaplı hasta serileri üzerinde yapılan çalışmalar bunlar. Doğal olarak da hastanın alışveriş merkezine giriş anında ateşi olmayabilir. Hava soğuk olduğundan dolayı ateşi düşük çıkabilir. O ateş ölçerlerin hepsinin kalibrasyonu da doğru olmayabilir. Durum böyle olunca ateşi tespit etmeye çalışmaktansa kişinin ya da işlemeye girecek misafirlerin HES kodunu sorgulayarak onların riskli olup olmadığını tespit etmek çok daha yararlıdır. Böylece hem yararının çok çok düşük olduğu görünen bir yöntemden uzaklaşılmış olunur hem de oraya gelen sağlıklı kişilerin hastalanmasının da önüne geçilmiş olacaktır diye düşünüyorum.”

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İHA’ya konuşan Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği eğitim görevlisi Kayıpmaz, İstanbul’da artan vaka sayılarına da değinerek şu ifadeleri kullandı: “Ev içi bulaşmalar şu anda çok ön planda ama bunun yanı sıra lokanta, kafeterya, eğlence mekanı tarzı yerlerde de bulaşmanın ciddi düzeyde olduğunu görüyoruz. Yiyip içiliyor, maskeler çıkarılıyor, mesafeler korunmuyor, kalabalık ortam oluyor ve ortam da iyi havalandırılmıyorsa hastalık kişiden kişiye çok kolay bulaşıyor. Bildiğiniz gibi saat 22:00’den sonra bu tür mekanlarda faaliyete son verildi. Buralarda da yüksek sesle müzik dinlenebiliyor, canlı müzik olabiliyor, müziğe eşlik edilebiliyor. Müziğin sesi yüksek olduğu için kişiler daha yüksek sesle veya bağırarak konuşuyor. Bu da virüs partiküllerinin saçılımı açısından riskli bir ortam oluşturuyor.”

‘Hastalık kapıdan içeri girdi’

Daha önce çemberin daraldığını ifade ettiğini anımsatan Kayıpmaz, “Artık çember kalmadı; hastalık kapıdan içeri girdi. Çevresinde semptomlu veya semptomsuz Covid-19 pozitif tanıdığı olmayan bir kişi gösteremezsiniz” dedi.

Kayıpmaz, son dönemde ülke genelinde ağır hasta sayısında artış olduğunun altını çizdi.