Bilim Kurulu üyesi: Yoğun bakım sayıları tablodan neden çıkarıldı bilmiyorum

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Sağlık Bakanlığı tarafından günlük paylaşılan Covid-19 tablosunda yoğun bakım hasta sayısına ilişkin verilerin kaldırılmasına dair, “Yoğun bakım hasta sayısının artık neden verilmediğini net olarak bilmiyorum” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Covid-19 tablolarında ‘ağır hasta sayısı’ önceki gün tabloya ilk kez eklenmiş, ‘yoğun bakım hasta sayısı’ ve ‘entübe hasta sayısı’ tablodan çıkarılmıştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamasında değişikliğe ilişkin şunları söylemişti: “Türkiye günlük corona virüsü tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, ağır hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için zatürre oranı gösterilecek.”