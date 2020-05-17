Bilim kurulu üyesi: Yeni araştırmaya göre, sıcaklar arttıkça bulaşma oranı azalıyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ABD’de yapılan çalışmalarda 25 derece üzerindeki hava sıcaklığında corona virüsünün bulaşma oranının azaldığının tespit edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: Twitter (Temsili)

ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard’ın yaptığı çalışmayı Twitter’dan paylaşan Kara, “Hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz” dedi.

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Kara, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Yeni bir çalışma; Harvard ve MIT’den araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor”