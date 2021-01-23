Bilim Kurulu üyesi yasakların gevşetilmesi için binli sayıları işaret etti

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilebilmes ve restoranların açılması için vakaların binli sayılara düşmesi gerektiğini belirtti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile hafta içi uygulanan saat kısıtlamasının vaka ve hasta sayısının düşmesinde büyük etkisi olduğunu söyledi. Bu nedenle kısıtlamaların kalkması için acele etmemek gerektiğini belirten Bilim Kurulu üyesi “Peyderpey vaka sayısı, hasta sayısı daha aşağıya yöneldiğinde elbette bunların kalkması gündeme gelebilir” dedi.

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Vaka sayılarının binli rakamlara düşmesi ile kısıtlamaların gevşetilmesinin uygun olacağını vurgulayan Prof. Dr. İlhan, “İller özelinde de ayrı bir değerlendirme söz konusu olabileceği gibi, şu an genel olarak baktığımızda iyi gittiğimizi söylemek mümkün. Belli bölgelerde binli rakamlar daha çok olursa büyükşehirlerimizde yoğunlaşırsa Türkiye genelinde kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi söz konusu olacaktır” dedi.

Prof. Dr. İlhan, kafe, restoranların açılması için kararı İçişleri Bakanlığı’nın verdiğini hatırlarak “Şu an net bir şey söyleyemesek de binli, 2 binli vaka sayılarını görmemiz daha doğru olacaktır” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. İlhan kısıtlamaların gevşetilmesiyle ilgili olası seçenekleri şöyle değerlendirdi: “Öncelikli olarak belki hafta içi kısıtlamaları biraz ileri çekilebilir yani hafta içi 00.00’a çekilebilir. Hafta sonu kısıtlamaları başlangıçta kalkmayabilir, sonra hafta sonu kısıtlamaları akşam saatleri olabilir, belki hafta sonu bir gün kısıtlama söz konusu olur.”