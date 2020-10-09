Bilim kurulu üyesi: Yaptığımız filyasyon değil; süper yayıcıları yakalamamız lazım

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın salgının ilerleyişindeki etkilerine dikkat çekerek ‘süper yayıcı’ların bulunması gerektiği konusunda uyardı: “Bizim yaptığımız filyasyon değil, temaslı taraması.”

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya filyasyon ekiplerinin oluşumu ve takibinde önemli katkısı olduğunu belirttiği halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın’la görüşmesini köşesinden aktardı.

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Akın, Ankara’da İl Sağlık Müdürlüğü ve Pandemi Kurulu’nun elinden gelen çabayı gösterdiğine bizzat tanıklık ettiğini, elinde neredeyse görevlendirecek kişi kalmadığını belirtti.

Akın şunları söyledi: “Süper spreader dediğimiz süper yayıcıları yakalamamız lazım. Aşırı bulaştırıcıları bulmamız lazım. Ankara’da sıkıntılı bir geçen ay yaşadık, halen de sıkıntılı devam ediyor. İl sağlık müdürlüğü temaslı ekibi oluşturdu. O denli fazla kişi işin içinde ki, hastayı buluyoruz kiminle temas ettiğini bulup çıkaracak kadar işlem yapıyoruz. İlerisine gidemiyoruz.”

Süper yayıcının yakalanabilmesi için bir epidemist veya epidemilojik bilgisi olan ya da halk sağlığı uzmanına ihtiyaç olduğunun altını çizen Akın şöyle devam etti: “Bizim yaptığımız filyasyon değil, temaslı taraması. Geriye doğru giderek kiminle temas ettiğini, lokantada yemek yiyip yemediğini, pazara girip girmediğini, varsa okula gidip gitmediğini, bir grup, takım elemanı olup olmadığını geriye doğru epidemiyolojik yöntemle taraması lazım ki bulabilsin. Yoksa süper yayıcılar yüksek salgını devam ettirir.”

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Halk sağlığı uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz ise tamamı Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandığını belirttiği rakamları aktardı.

Buna göre son dört haftada 2115 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş. Bu sayının bugüne kadarki resmi rakamlara girmiş toplam ölümlerin yüzde 25’ine denk geldiği belirtildi.