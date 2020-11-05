Bilim kurulu üyesi: Virüsün öldürücü etkisinde azalma yok

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, corona virüsünün hastalık yapıcı ve öldürücü etkisinde herhangi bir azalma görmediklerini söyledi.

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Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği eğitim görevlisi Kayıpmaz, corona virüsünün ölümcül etkisinin azaldığına ilişkin açıklama ve araştırmaları şöyle değerlendirdi: “Hastalar bizlere klinikleri daha çok sıkıntılı bir vaziyette geliyorlar. Mart ayında hastaların kliniğini ne kadar ağır görüyorsak şu anda da aynı ağırlıkta seyrediyor. Yani virüs elbette ki çeşitli mutasyonlara uğruyor; canlılığını devam ettirmek adına, daha çok insana bulaşmak adına çeşitli mutasyonlar yapıyor. Bunlarla ilgili akademik çalışmalar da var. Ama biz klinikte virüsün hastalık yapıcı etkisinin veya öldürücülüğünün azaldığına dair herhangi bir belirti görmüyoruz.”

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‘Ölüm oranının azalmasında erken tanı önemli’

Dünya genelinde ölüm oranlarında bir azalmanın var olduğunu ifade ederek Kayıpmaz, bunu erken tanı konulmasına bağladı.

Bilim Kurulu üyesi, şunları söyledi: “Test sayılarının artmasıyla semptom göstermeyen pozitif kişilerin saptanması önemli. Erken tanının olması önemli. Elimizde şu anda kan tetkiki anlamında, PCR testi anlamında ve radyolojik görüntülemeler anlamında çok kuvvetli tanı araçları var. Biz tanı araçlarını ne kadar yaygın kullanırsak o kadar fazla hastayı erken dönemde tanıyabiliyoruz. Asemptomatik kişilerin PCR pozitifliği olsa bile evde izole olmalarını sağlıyoruz. Böylece bu kişiler toplum hayatına karışmıyor. Ve mümkün olduğunca hastalığın yayılması o yerde sınırlandırılıyor. Ayrıca semptom veren kişilerde de hastalığın erken dönemde de tanısını koyduğumuzda erken tedaviye başlama şansımız da oluyor. Erken tanı erken tedaviyi de beraberinde getiriyor.”