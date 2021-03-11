Bilim Kurulu üyesi: Varyantların da katkısıyla üçüncü piki yaşamak üzereyiz

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Varyantların da katkısıyla üçüncü piki yaşamak üzereyiz” diyerek uyardı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Düşük ve orta riskli illerde kademeli normalleşme adımları sürerken Bilim Kurulu üyesinden salgında üçüncü zirve uyarısı geldi.

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Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda daha önce corona virüslerine bağlı olduğu kanıtlanan pandemi olmadığını belirterek şöyle devam etti: “Ama 1889’daki Rus Gribi’nin insan koronavirusu OC43’e bağlı olabileceği konusunda sınırlı veri var. Bu pandemi 1889-1895 arasında, en ağır etkisi birinci yılda olmak üzere beş yıl falan sürmüş. COVID pandemisinin henüz birinci yılındayız, varyantların da katkısıyla üçüncü piki yaşamak üzereyiz. Halen zorunlu olmadıkça kalabalıklara girmemeli, misafir kabul etmemeli, misafirliğe gitmemeliyiz, özellikle kapalı/kalabalık ortamlarda maskesiz asla durmamalıyız.”

Bilimin gücüyle bu pandeminin beş yıl sürmeyeceğini düşündüğünü belirten Bilim Kurulu üyesi “Bir yıl olmadan etkili onlarca aşı kullanılmaya başlandı, varyantlar ve etkileri yakından izleniyor, tanımlanıyor, etkili oral antiviral bulunmasına çok yakınız, tek ihtiyacımız biraz daha sabırlı ve akılcı olmak” ifadelerini kullandı