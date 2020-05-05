Bilim Kurulu üyesi: Vaka sayısı haziranda 150-175 bin aralığında olur

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, haziranda vaka sayısının 150-175 bin aralığında olabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

DHA’ya konuşan Prof. Dr. İlhami Çelik, başhekimi olduğu Kayseri Şehir Hastanesi’ne zatürreeyle gelen vaka sayısının azaldığını, pozitif vakaların temas ettiklerinin de hastaneye getirilmesi nedeniyle kalabalıklaşma olduğunu ifade etti.

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Prof. Dr. Çelik, pik noktasının yayvanlaştırmada Türkiye’nin başarılı olduğunu ifade ederek vaka sayısında azalmanın birden olmayacağını, haziranı bulabileceğini dile getirdi.

Bilim Kurulu üyesi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bayramla ilgili kararın ne olacağını bilmiyorum ama şu aşamada kendi görüşümü açıklamam gerekirse; kuralları esnetmek biraz sıkıntı gibi gözüküyor. Çünkü daha önce yaşanan tecrübeler var. Japonya ve Singapur’da gördük. Bunları bizim örnek almamız gerekiyor. Daha temkinli ve tedbirli gitmek gerekiyor. Ramazan Bayramı’nın eski bayram gibi olmaması gerekiyor. Bunu bizim telefonlarla veya görüntülü konuşmalarla yapmamız gerekiyor. Yaz tatilinde de planlama yapmak için haziranı görmek gerekir. Çünkü vaka sayımız haziranda 150-175 bin aralığında olur.”

Türkiye’de toplam vaka sayısı dün itibariyle 127 bin 659.