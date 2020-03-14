Bilim Kurulu üyesi: Türkiye’de 4 binden fazla ‘corona’ testi yapıldı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, şimdiye kadar 4 binden fazla kişiye corona virüsü testinin yapıldığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü şimdiye dek 100’den fazla ülkede 150 bine yakın kişide görülürken, 5 binden fazla insan hayatını kaybetti. Türkiye’de de beş kişiye virüs tanısı konduğu açıklandı.

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Hürriyet’ten Ece Çelik’e konuşan Prof. Dr. Alpay Azap, corona virüsü belirtileri gösteren biri hastaneye gittiği zaman burun ve boğazından örnek alındığını ifade etti.

Kurul üyesi, “Örnek virüsün canlı kalmasını sağlayan bir yaşam ortamına yani ‘besi’ ortamına alınıp laboratuvara gönderiliyor” ifadelerini kullandı.

Laboratuvarda, RNA olup olmadığının arandığını belirten Prof. Dr. Alpay Azap, “Örneği hastalığın RNA’sı ile karşılaştırmamız gerekiyor. Buna PCR testi (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) deniyor” dedi.

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Prof. Dr. Alpay Azap, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hastalığın RNA’sını çoğaltmak için üretilen ‘primer’ ticari olarak satılıyor. Biz Türkiye olarak bir ay önceden ‘primer’ı üretmeye başladık. Dünyada biz de dahil dört ülkede üretiliyor. Geçen haftaya kadar Türkiye’de hastalık görülmediği için primerleri yurt dışına satıyorduk. Ancak geçen haftadan itibaren vaka görüldüğü için artık göndermiyoruz. Türkiye’deki üretimin haftalık 2 bin primer hazırlama kapasitesi var. Ancak test sayılarını artırmaya çalışıyoruz. Türkiye’de bu test ücretli değil.”

‘Test sayısı yeterli’

Kurul üyesi, test sayılarına dair de şunları dile getirdi: “Türkiye şimdiye kadar 4 bini aşkın kişiye test yaptı. Bu rakam dünya geneline göre az gibi gelebilir ancak şüpheli vaka sayısına baktığımızda yeterli. Yurt dışı bağlantısı, yüksek ateş ve öksürük gibi belirtileri taşıyanlara yaptığımız için şüpheli vaka sayısı az.”