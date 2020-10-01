Bilim Kurulu üyesi: Toplumsal bağışıklık yüzde 2.5

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye’de Covid-19’a bağışıklık oranının yüzde 2.5 olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

DHA’ya konuşan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, bağışıklık oranını saptamak için 150 bin kişilik örneklemle seroprevalans araştırması yapıldığını ifade etti.

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Profesör, çalışmanın sonuçlarının temmuz ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandığını, katılımcıların yüzde 2.5’unda PCR pozitifliği, yüzde 1.5’unda ise antikor tespiti yapıldığını dile getirdi.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani çalışma örnekleminde yüzde 2.5 hali hazırda corona virüsü hastasıydı. Çalışmanın yapıldığı tarihte vakalara baktığımızda yaklaşık olarak 210-220 bin civarında bir vakamız var. O tarihte tüm Türkiye örnekleminde yüzde 1.5’luk bir antikor pozitifliği söz konusuysa, şu an vakamız 310 binlerde ise yüzde 2.5’luk bir antikor pozitifliğinden bahsedebiliriz. Yani ülkemizin yüzde 2.5’u henüz corona virüse karşı bağışık hale gelmiş anlamı çıkıyor buradan.”

Aşıyı işaret etti

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, toplumsal bağışıklıktan söz edilemeyeceğini belirterek kızamık hastalığında yüzde 90-95 oranında aşılama yapılmasının ardından toplumsal bağışıklık kazanıldığını anımsattı.

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Profesör şunları söyledi: “Corona virüsü için bu düzeyde bir bağışıklık şart mı… Yüzde 90-95’in aşılanması gerektiği konusunda şu an net bir bilgiye sahip değiliz. Ancak aşının çıkmasıyla, en az toplumun yarısı aşılanır ve bağışık hale gelirse Türkiye’de de bir toplumsal bağışıklıktan bahsetmek söz konusu olacak.”