Bilim Kurulu üyesi temaslıları uyardı: Test altı günden önce doğru sonuç vermez

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Bir kişiyle temaslı olduktan sonra altı gün içinde yapılan testin doğru sonuç verme olasılığı çok düşük. ‘Ben temaslıyım, hemen test yaptırayım’ düşüncesi hem sizi yanıltır hem de sağlık sisteminde yoğunluğa yol açar” diyerek uyardı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taşova son günlerde ülkenin birçok kentinden hastane önlerinde corona virüsü test kuyruklarının olduğu görüntüler geldiğine dikkat çekti.

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Taşvova, pandemi sürecinde testin önemli bir yer tuttuğunu fakat doğru zamanda yapılmayan testin büyük oranda yanıltıcı olacağını söyledi.

‘Doğru evrede yaptırmak önemli’

Bu konudaki en büyük hatanın temaslı olan kişinin telaş yaparak hiçbir semptom göstermemesine karşın temastan kısa süre sonra teste gitmesi olduğunu belirten Taşova şunları söyledi: “Pozitif biriyle temas sonrası altı günden önce yaptırılan testin pozitif çıkma olasılığı yok denecek kadar az. Yani siz aslında virüsü vücudunuza almış olsanız dahi hastalığın doğru evresinde test yaptırmadığınız için doğru sonuç alamazsınız. Kişi semptom göstermediği halde altı gün öncesinde hastaneye gidip ‘Bende bulgular’ var diyerek test yaptırırsa hem kendisini yanıltır hem de sağlık sisteminde yoğunluğa neden olur. Temaslıysanız bulgular ortaya çıkarsa zaten filyasyon ekipleri sizi yönlendiriyor. Altı gün içinde kendinize dikkat edin. Belirti ve bulgu varsa hemen sağlık kuruluşuna başvurun.”

Aşı gönüllüsü oldu

Adana’daki aşı çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Taşova, çok sayıda gönüllüye aşı yapıldığını bu sayının 1000’e yaklaştığını belirtti. Kendisinin de aşı gönüllüsü olduğunu ve 14 gün sonra ikinci aşıyı olacağını anlatan Taşova, “Kullandığımız aşı yaygın olarak kullanılan ve halk arasında ‘ölü virüs aşısı’ olarak bilinen inaktive aşısıdır. Şu ana kadar lokal ağrı dışında önemli bir yan etki yok. Çalışmalar sürüyor. Burada önemli olan aşının ürettiği antikorun ne kadar süreyle kalıcı olacağıdır” dedi.