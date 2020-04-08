Bilim Kurulu üyesi: Tedbirlere uyarsak iki-üç haftada pik yapar, yataya geçeriz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, “Tedbirlere riayet ettiğimiz zaman iki-üç hafta içerisinde bir kırılma noktası göreceğiz ve bu pik yatay bir plato çizmeye başlayacak” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) yoğun bakım ve iç hastalıkları uzmanı Yamanel, tedbirlere uyulmadığı takdirde pik seviyeye ulaşmanın daha uzun süreceği ve daha çok vaka olacağı konusunda uyardı.

Reklam

Prof. Dr. Yamanel, kurulun salgınla mücadele kapsamında aldığı tedbirlerin sonucunun yaklaşık üç hafta sonunda görüleceğini hatırlatarak şunları söyledi: “Bu iki-üç haftada bu piki kırabilecek miyiz çok önemli. Eğer biz kurallara uyarsak iki-üç haftada o kritik eşiğe gelir, kırılmayı sağlayabilirsek, yani o yükselmeden sonraki platoya dönme eşiğini yakalayabilirsek o zaman biz ülkece başarmış olacağız. Ve böylece de iki-üç ay içerisinde de virüsü kontrol altına alma ihtimalimiz olacak”.

Salgının pik noktasına ulaşmasından sonra günlük hayatın hemen normale dönmesinin mümkün olmadığının altını çizen Prof. Dr. Yamanel, “Bazı ülkelerde bu kırılma noktasını gördüler ve önlemleri gevşetince ikinci pik olmaya başladı. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Kontrollü bir şekilde günlük hayata geçeceğiz” dedi.

‘Şiddetli bir hapşırmayla damlacık 8 metre yayılabiliyor‘

Prof.Dr. Yamanel, hastalığın kişiden kişiye damlacık yoluyla bulaştığını hatırlatrak şu uyarıları yaptı: “Eğer konuşurken siz 10-15 dakika bir metreden fazla yanaşıyorsanız karşıya bulaştırabiliyorsunuz. Ağzını kapatmıyorsanız öksürmeyle veya hapşırmayla karşıya bulaştırabiliyorsunuz. Bu nedenle özellikle tek kullanımlık mendille, öksürürken hapşırırken ağzımızı kapatmak çok önemli bir şey, eğer elimizde tek kullanımlık mendil yoksa o zaman dirsek içini kullanıyoruz. Çok şiddetli bir hapşırmayla mesela damlacığın 8 metre yayıldığını biliyoruz”.

Reklam

Ramazan boyunca beslenmeye dikkat

Prof. Dr. Yamanel, yaklaşan ramazan ayı hakkında da şunları söyledi: “Bağışıklık sistemimizin güçlü olması lazım bu virüsle savaşmak için. O yüzden sekiz saatlik uykuya, bol sıvı tüketmeye ve yeterli ve dengeli beslenmeye ramazan ayında da dikkat etmek gerekiyor.”