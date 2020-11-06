Bilim Kurulu üyesi: Tanı konan 10 kişiden biri sağlık çalışanı

Covid-19 ile mücadelede görev yapan sağlık çalışanları en riskli gruplar arasında yer alıyor. Vaka sayısının 400 bine yaklaştığı Türkiye’de 40 bini aşkın sağlık çalışanı virüse yakalandı. Başka deyişle her on vakadan biri sağlık çalışanı.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), 12 Ekim’de açıkladığı Covid-19 salgınına ilişkin yedinci ay raporuna göre 48’i hekim 112 sağlık çalışanı hastalığa yenik düştü.

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Fotoğraf: AA

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kronik hastalığı bulunanların, 65 yaş ve üstündekilerin ve sağlık çalışanlarının risk grubunda yer aldığını anımsattı.

AA muhabirine konuşan İlhan, kış aylarında üst solunum yolu hastalıklarının artmasıyla sağlık çalışanlarının iş yükünün daha da artacağının altını çizdi.

Türkiye’de resmi verilere göre ilk vakanın 11 Mart’ta tespit edildiğini anımsatan İlhan şunları söyledi: “Türkiye’de virüs tanısı konan kişi sayısı 400 bine yaklaştı. Salgının başından bu yana 40 binden fazla sağlık çalışanı enfekte oldu, yarısı hekim 100’den fazla sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Bir başka deyişle Türkiye’de virüs tanısı alan yaklaşık her 10 kişiden biri sağlık çalışanı.”

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Hekiminden hemşiresine, sağlık teknisyeninden hasta bakıcısına tüm sağlık personelinin canla başla görevlerinin başında olduğunu belirten İlhan şöyle devam etti: “Artık izin de kullanılamıyor, sağlık çalışanlarının çoğu uzun süredir sevdiklerini göremeden çalışıyor ama bu süreç dahi sağlık çalışanlarının motivasyonunu azaltmıyor. Gerek filyasyonda sahada birebir çalışan gerekse hastanede görev yapan, ambulanslarda hizmet veren sağlık çalışanlarımızın tümü cansiperhane çalışıyor. Enfeksiyon nedeniyle izolasyonda ya da karantinada kalırken hatta tatil bile yapılamazken gelinen noktada vatandaşların da sağlık çalışanlarını desteklemelerini istiyoruz.”

‘Yükü, tedbirlere uyarak hafifletebilirler’

İlhan, toplumun, sağlık çalışanlarının yükünü ancak ve ancak maske-mesafe-hijyen başta olmak üzere tüm tedbirlere tamamen uyarak azaltabilecekleri söyleyerek şöyle devam etti: “Bununla birlikte kapalı mekanlarda geçirilen zamanın mümkün olduğunca azaltılması da olmazsa olmaz tedbirler içinde yer almalı. Bu doğrultuda, kalabalıktan kaçınılmalı ve temiz havanın sağlanması için bulunulan yer sık sık hatta daimi bir şekilde havalandırılmalı. Evde aile bireyleri farklı köşelerde oturmalı.“