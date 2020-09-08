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Yaramazlara biraz batar!

Bilim Kurulu üyesi: Sorunun ortadan kalkması için tam izolasyon gerek

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Covid-19 salgınında çözümün tam izolasyon olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’ye konuşan Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, gerekli görüldüğü takdirde ülke genelinde de tebdirlerin alınabileceğini, bununla ilgili tavsiyelerin kurulda gündeme geldiğini ifade etti.

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“Sağlık bakanımızın da geçtiğimiz günlerde açıkladığı gibi sorunun tamamen ortadan kalkması için yapılması gereken tam izolasyondur” diyen Bilim Kurulu üyesi, ne kadar süreceği bilinmeyen salgına karşı süresiz izolasyona birçok ülkenin sıcak bakmadığını kaydetti.

Doçent, “Şu anki bilgilerimize göre salgının yayılmasını önlemede en etkili yöntemler, bireysel korunma yöntemleridir” ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu üyesi, okulların açılmasıyla ilgili de şunları söyledi: “Okulların açılmasına iki hafta kaldı. Vaka sayıları da artış yönünde ilerliyor. Elbette yetkili kurumlar gerekli değerlendirmeleri anlık olarak yapmaktadır. Önümüzdeki günlerde kararın netleşeceğini sanıyorum. Kişisel kanaatim ise yüz yüze eğitimin okuma-yazma aşamasındaki çocuklarla sınırlı kalabileceği yönündedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin, ayrıca onları yetiştiren öğretmenlerimizin sağlığı öncelikli endişemiz olmalıdır.”

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