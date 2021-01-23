Bilim kurulu üyesi sömestr başlarken rahat yaz tatili için uyardı: Evde kalmaya devam

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yarıyıl tatili süresinde şehirlerarası insan hareketliliğinin yeni bir dalgaya neden olacağını belirterek “Evde kalmaya devam etmek lazım. Evet yorulduk, bunaldık ama amacımız şu; salgını durdurup hiç olmazsa yazın rahat bir nefes alıp, yaz tatiline rahat girebilmek” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Dün başlayan yarıyıl tatiliyle ilgili uyarılar yapan Özlü, Kurban Bayramı’nda olduğu gibi yeni bir dalgaya neden olmamak adına bu sürenin evde geçirilmesini gerektiğini vurguladı.

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Bilim kurulu üyesi şu sözlerle uyardı: “Kendi hane halkınızla evde keyifli vakit geçirmenin yolunu bulmak lazım. Yoksa tatil oldu diye bulunduğu kentten başka yerlere hareket etmek veya başka kişilerle bir araya gelmek, yakın da olsa eş, dost, akraba da olsa güvenli değil. Evler güvenli, evde kalmaya devam etmek lazım. Evet yorulduk, bunaldık ama amacımız şu; salgını durdurup hiç olmazsa yazın rahat bir nefes alıp, yaz tatiline rahat girebilmek. Nasıl ki Kurban Bayramı’nda yaşanan insan hareketliliği, onu takip eden bir-iki ay içerisinde ciddi bir vaka artışıyla sonuçlandı, bu tatilde de buna dikkat etmezsek, aynı sonuçla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla bu süreç uzayabilir.”

Vaka sayılarının alınan tedbirlerle azalsa da bulaşmanın hala devam ettiğini vurgulayan Özlü sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle varyant virüsle ilgili sıkıntılar çok fazla ve endişeler var. Biz iyi bir noktaya doğru gidiyoruz ama henüz güvenli noktada değiliz. Tedbirleri aldığımız için vaka sayıları azalıyor. Tedbirlerden vazgeçersek, eskiye dönersek, yine aynı şekilde aynı şeyi yaşayabiliriz. Onun için, biraz daha sabredeceğiz. Yaza rahat edeceğimizi düşünüyorum ama birkaç ay daha sabırlı olmamız lazım.”