Bilim Kurulu üyesi: Sinovac aşısının kullanımı için faz 3 çalışması beklenmeli

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda analizleri devam eden Çinli Sinovac’ın geliştirdiği aşının kullanıma başlaması süreciyle ilgili değerlendirme yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, üçüncü faz çalışmasından herhangi birinin bitmesini beklemenin zorunlu olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Habertürk’ten Sevilay Yılman köşesinde Sinovac aşısının uygulanmasıyla ilgili süreci Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünal ile görüşerek yazdı.

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Buna göre Türkiye, Brezilya ve Endonezya başta olmak üzere devam eden üçüncü faz çalışmasıyla ilgili ara sonuçlar açıklandı ama aşının halk tarafından kullanımı için bu ülkelerdeki çalışmaların tamamlanması gerekiyor.

Prof. Dr. Ünal Türkiye’deki çalışmada sona yaklaşıldığını ifade etti.

13 bin kişinin aşılanması hedeflenen deneyde 10 bine yakın gönüllünün iki doz aşısı da yapıldı.

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Uluslararası standartlarda sonuç açıklanabilmesi içinse ya 13 bin kişi hedefine ulaşılması ya da deneye katılan gönüllüler arasında 40 kişiye Covid-19 bulaşması gerekiyor.

“Aşılamaya başlamak için neyi bekliyoruz” sorusuna bilim kurulu üyesi şu yanıtı verdi: “Sağlık Bakanlığı faz 1, faz 2 ve devam etmekte olan faz 3’le ilgili ara/erken sonuçlarına bakarak onay verdi Sinovac’ın aşısına ama kullanımı için faz 3 çalışmasından herhangi birinin bitmesini beklemek mecburiyetinde.”

Üç milyon aşının zaman kazanmak ve bu bekleme sürecini doğru değerlendirmek amacıyla önceden getirildiğini belirten Prof. Dr. Ünal şunları söyledi: “Bir yandan faz 3 çalışmaları devam ederken diğer yandan da aşının rutin sertifika sürecini tamamlıyor. Neredeyse bütün aşamaları bir anda yapıyor yani. Doğru da yapıyor çünkü faz 3’ün sonucunu bekleyip sonraki adımı atsaydı aşının kullanıma başlamasında daha da gecikme olacaktı. Çünkü ‘acil kullanım onayı’ olmayan tüm aşılar için rutin bir uygulama olan 14 günlük laboratuvar dönemi zorunlu. Bakanlık işte bu rutin süreci de eş zamanlı devam ettirip zaman kazanmaya çalışıyor.”

Türkiye aşıdan 50 milyon doz sipariş ederken, Çinli firmadan ilk etapta 3 milyon doz aşı tedarik edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak 11 Aralık’ta aşılamanın başlayacağını söylese de bu tarih daha sonra ocak ortasına çekildi. İlk partide gelen 3 milyon doz aşı ise ‘acil kullanım onayı’ için analiz ediliyor.