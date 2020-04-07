Bilim kurulu üyesi: Semptom göstermeyen vaka çok olunca maske takmayı önerdik

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, “Asemptomatik (belirti göstermeyen) vakaların fazla olduğunu görmeye başladık. Bu nedenle maske takmayı önerdik” dedi.

Fotoğraf: DHA

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden (GATA) yoğun bakım ve iç hastalıkları uzmanı Yamanel, kalabalık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesiyle ilgili “Maske kendimizi korumak amaçlı değil, genellikle biz hastaysak dışarıya saçmamak amaçlı” dedi.

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Yamanel, Dünya Sağlık Örgütü’nün de aynı nedenle maske takmayı önerdiğini hatırlattı:”Biz de aynı şekilde bu kadar asemptomatik vaka olunca yayılmayı azaltmak açısından maske takmayı önerdik.”

Piyasada farklı özelliklere sahip birçok maske olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yamanel toplu yerlerde dolaşırken kullanılacak maskenin basit tıbbi veya cerrahi maske olarak geçen tür olduğunu söyledi.