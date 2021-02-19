Restoranlarda HES kodu ve PCR testi istenebilir, süre kısıtlaması konabilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, normalleşme sürecinde açılması beklenen restoran ve kafelerde içeriye girişte HES kodu, çalışanlardan PCR testi istenebileceğini, süre kısıtlaması uygulanabileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından, “Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır” demişti. ‘Yerinde karar’ dönemiyle illerde salgının seyrine göre faaliyet gösterecek restoran ve kafelerde, Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği kriterler uygulanacak.

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‘Önce hafta sonu bir gün açık olabilir’

İlhan, sokağa çıkma kısıtlamasının peyderpey azaltılabileceğine dikkat çekerek şöyle devam etti: “Örneğin, önce hafta sonu bir gün açık olabilir, ilerleyen zamanlarda buna pazar eklenebilir. Hafta içi kısıtlamalar kaldırılarak, hafta sonu sadece akşam devam edebilir ve sonrasında da sokağa çıkma ile ilgili tüm kısıtlamalar kaldırılabilir.”

İlhan, kafe ve restoranlarda uygulanacak kriterlere ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Restoranların açılması söz konusu olduğunda içeriye girildiğinde HES kodu istenebilir, çalışanlardan belli aralıklar ile PCR testi istenebilir. Mesafeli oturulması istenebilir, sırt sırta, çarpmaz olacak şekilde 1.5 metre mesafe ile oturması söz konusu olabilir. İç mekanda diyelim ki kapasitenin belli yüzdesi kadar insan girişine izin veriliyorsa, dış mekanda ondan biraz daha fazla ama çok yan yana, dip dibe olmamak koşulunda izin verilebilir.”

’45 dakika-bir saate kadar’

Zaman kısıtlamasına da gidilebileceğini söyleyen İlhan şunları söyledi: “Örneğin denebilir ki, ‘Yemek yenecek yerlerde bir saate kadar, 45 dakikaya kadar oturulabilir’. Olabildiğince sade, hızlı bir şekilde yemeğin yenilip başka insanlara da fırsat tanınması gerekiyor. Şu da olmamalı, kapıda insanlar yemek için sıra yapmamalı, beklememeli, içeride çok fazla oturup virüse maruz kalınmamalı. Yemek yerken maske çıkarılmalı, yemek yedikten sonra maske takılmalı, mekanda işi bitince kalkılmalı.”