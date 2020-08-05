Bilim Kurulu üyesi: R değeri 1’in üstüne çıktı; okullarla ilgili yeni kararlar alınabilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, “Vaka sayıları, tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa eğer okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir” dedi.

Fotoğraf: DHA

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) yoğun bakım ve iç hastalıkları uzmanı Yamanel, tatil beldelerinde oluşan kalabalığın, okulların açılıp açılmayacağına nasıl etki yapacağını değerlendirdi.

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Yamanel, sürecin çok dinamik olduğunu belirterek, “Vaka sayıları gün gün takip ediliyor. Vaka sayıları artış gösterirse okulların açılmasıyla ilgili de yeni kararlar alınabilir. Vaka sayıları tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa eğer yeni kararlar alınabilir” dedi.

‘R değeri 1’in üstüne çıktı’

Yamanel, Türkiye’nin R değerine (virüs bulaştırma katsayısı) ilişkin, şöyle konuştu: “Türkiye’nin R değeri 1’in altına inmişti. Son artışlar ile R değeri 1’in üstüne çıktı. ‘R değerinin 1’in üzerine çıkması’ demek yayılımın artışını gösteren bir durum. Şu an da ikinci pik riski söz konusu değil ama beş-10 günlük periyot çok önemli. Eğer tatil beldelerinden bir yayılım söz konusu olursa o zaman birinci pikin üzerine ikinci artış da söz konusu olabilir.”

Yoğun bakım sayısı

Profesör, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı günlük corona virüsü tablosunda yapılan değişiklikle ilgili, “Bu değişikliğin amacı, bütün dünyada kullanılan tabloya eşlik etmek o nedenle yapıldı. Ağır hasta, ciddi hasta kategorisi eklendi. Yoğun bakım hastası ve entübe hasta sayıları da bu ciddi hastaların içine kondu” dedi.

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Türkiye’deki aşı çalışmalarına da değinen Yamanel, “Türkiye’de iki aşı çalışması çok önemli yol katetti. Çalışmanın fazları devam ediyor. Dört-altı ay sonra aşı insanlar üzerinde denenecek duruma gelebilir” diye konuştu.

‘Mevsimsel grip ile karışacak’

Yamanel, sonbaharda görülen mevsimsel grip ile corona virüsünün karıştırılabileceğini belirterek, şunları söyledi:

“Corona virüsü grip benzeri bir tablo yapıyor. Bu nedenle tabi ki de mevsimsel grip ile karışacak. Bunun karışmaması için mümkün olduğu kadar grip aşısının olunması gerekir. Corona virüsü ile mevsimsel gribi birbirinden çok önemli ayıran şeyler yok. Ama corona virüsünün yaptığı enfeksiyonda özellikle tat ve koku almada bozukluk meydana geliyor. Bu gripte de meydana geliyor ama corona virüsünün enfeksiyonlarında daha fazla oluyor. Corona virüsü ciddi enfeksiyon yapabilen ve hızla ilerleyen bir hastalık. Kendilerinde grip benzeri bulgular olan insanların müracaat edip bir hekim tarafından değerlendirilmeleri gerekir.”