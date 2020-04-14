Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Türkiye’de şu an salgın kontrol altında

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye’de şu an salgının kontrol altında olduğunu söyleyerek, “Bir kırılma olmazsa en az hasarla atlatacağız” dedi.

24 TV’ye konuşan Özlü, virüsün ülkeye girmesini geciktirdiklerini belirterek şöyle devam etti: “Artış hızı diğer ülkelere göre daha kısa sürede, dördüncü haftada yatay hale geldi. Ölüm sayısını çok düşük tutabildik; bu da erken tedavi, sağlık altyapımız ve sağlık çalışanlarının çabası sayesinde gerçekleşti.”

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Sağlık hizmetini herkese sunabildiklerini ve bunun dünyanın birçok ülkesinde yapılamadığını belirten Özlü, “Bizde ihtiyacı olan her hasta sağlık hizmeti alabildi. Bakanımızın bahsettiği filyasyon, yani bulaş zincirini bulma işi çok iyi yapıldı. Böylece tespit ve yayılmayı önlemede başarı elde ettik” ifadelerini kullandı.

Okulların tatili, uçuşların durdurulması gibi erken önlemlerin işe yaradığını belirten Özlü, kurallara uymaya devam edilmesini ve kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi.