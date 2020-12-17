Bilim Kurulu üyesi: Oxford aşısı için ön sözleşme imzalanmış

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, Türkiye’nin Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilmekte olan corona virüsü aşısını satın almak için ön sözleşme imzaladığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye halihazırda Çinli Sinovac’ın aşısı ile Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen aşıyı almak için anlaşma imzaladı.

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Özlü CNN Türk televizyonunda şöyle konuştu: “Oxford aşısıyla ilgili de bir sözleşme imzalanmış yakın zamanda. Oxford aşısı da Türkiye’ye gelecek… Benim bildiğim ön sözleşme yapılmış. Oxford aşısına da Türkiye ulaşacak eğer önümüzdeki süreçte veriler olumlu gelirse.”