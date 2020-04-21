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Yaramazlara biraz batar!

Bilim kurulu üyesi: Önümüzdeki hafta piki görebiliriz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr Levent Yamanel, “Umarım önümüzdeki hafta piki görürüz” dedi.

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 119 artarak 2 bin 259’a çıktı. 4 bin 611 yeni vakayla toplam sayı 95 bin 591’e yükseldi.

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TRT Haber’e konuşan Yamanel şöyle devam etti: “Piki ne zaman göreceğimiz bize bağlı. Tedbirlere uyum çok önemli. Kontrollü gitmemiz lazım. Haziran ayı başında kontrol etmiş olabiliriz salgını. Vefat ve yeni vakalar var genel olarak verilerimiz iyi.”

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