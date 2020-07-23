Bilim Kurulu üyesi: Okulların açılmasında bayram süreci belirleyici olacak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, okulların 31 Ağustos’ta açılıp açılmamasında bayram sürecinin belirleyici olacağını söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

Gazi Üniversitesi’nde çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Tezer, ‘corona’ vakası sayılarının şu an 900’lü rakamlarda seyrettiğini, aktif olan vaka sayılarında ise azalma olduğunu kaydetti.

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‘Bayram belirleyici’

Prof. Dr. Tezer, şu an vaka sayısı açısından kritik bir seviyede olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu: “Önümüzdeki durumu görmemiz ve okulların açılıp açılmayacağı konusunda bir görüş ortaya sunabilmemiz için vaka sayıları azalacak mı bunu yakından takip etmemiz gerekiyor. Mevcut durumda vakalar azaldığı sürece bazı düzenlemeler yapmak şartıyla açılmasıyla ilgili sakınca görünmüyor. Ancak önümüzdeki 15 gün vaka sayılarını görmek ve değerlendirmek açısından oldukça önemli. Bayram süreci oldukça belirleyici olacak. Eğer bayramda şiddetle söylediğimiz sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına uymazsak, evlere gidip bayramlaşırsak, sürekli kurban kesimlerinde temasımızı artırırsak, uygun şartlarda kurbanlarımızı kesmezsek ardındaki süreçte vaka sayılarında artış olursa, tekrar ciddi bir şekilde sonuçlarını değerlendirmek gerekecek. ‘Okullar açılacak mı’, bence bayram süreci bunun için belirleyici olacak.”

Prof. Dr. Tezer, dünyada corona virüsünün bulaşıcı özelliğinin azaldığını gösteren hiçbir verinin olmadığını kaydetti.